POL-NOM: Autoreifen von Firmengelände gestohlen

Northeim (ots) - Northeim, An der Seide, Sonntag, 30.03.2025, 17.00 Uhr bis Montag, 31.03.2025, 06.30 Uhr NORTHEIM (Wol) Im Zeitraum von Sonntag ca. 17.00 Uhr bis Montag ca. 06.30 Uhr kam es zu einem Einbruch in einem Kellerbereich. Mindestens eine unbekannte Person konnte gewaltsam eine Tür zum Kellerbereich des Mehrfamilienhauses in der Northeimer Straße "An der Seide" öffnen. Anschließend begab sich die Person in mehrere Kellerabteile. Aus drei Abteilen konnten zwei ...

