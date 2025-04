Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Unbekannte Männer entwenden Handy

Zeugensuche

Erkelenz (ots)

In Erkelenz wurde ein 49-Jähriger am Mittwoch, 09.04.2025 um 18:45 Uhr an der Ecke Hermann-Josef-Gormanns-Straße/Kölner Straße von zwei Jugendlichen angesprochen und geschlagen. Die Täter entwendeten das Handy und flüchteten fußläufig. Beide Tatverdächtigen waren etwa 16 Jahre alt und circa 180 Zentimeter groß. Sie hatten dunkle, kurze Haare und wirkten südländisch. Beide waren unter anderem mit Sneakern bekleidet. Die Polizei sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem oben genannten Sachverhalt geben können. Zuständig ist in diesem Fall das KK Ost der Kreispolizeibehörde Heinsberg unter der Telefonnummer 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell