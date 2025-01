Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Fehlender Fahrschein wurde per Haftbefehl gesuchten Mann zum Verhängnis -Festnahme durch Bundespolizei -

Hamburg (ots)

Am 06.01.2025 gegen 08.45 Uhr nahmen Bundespolizisten einen per Haftbefehl gesuchten Mann (m.54) im Hamburger Hauptbahnhof fest. Zuvor wurde der deutsche Staatsangehörige in einem fahrenden ICE zwischen dem Bahnhof Altona und dem Hauptbahnhof von einem Zugbegleiter stark alkoholisiert und ohne Fahrschein angetroffen. Da sich der "Fahrgast" für eine notwendige Fahrpreisnacherhebung nicht ausweisen wollte, wurde bei Einfahrt des Zuges im Hauptbahnhof eine Streife der Bundespolizei angefordert.

"Eine fahndungsmäßige Überprüfung der Personalien ergab eine Ausschreibung zur Festnahme. Seit Mitte Dezember 2024 wurde der wegen "falscher Verdächtigung" Verurteilte mit einem Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Potsdam gesucht. Der Gesuchte hatte eine geforderte Geldstrafe von 980,00 Euro nicht gezahlt und sich auch einer Ladung zum Strafantritt nicht gestellt."

Der 54-Jährige wurde anschließend zum Bundespolizeirevier am Hauptbahnhof verbracht. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,69 Promille. Ein angeforderter Arzt stellte im weiteren Verlauf die Gewahrsamsfähigkeit des Mannes fest. Ein entsprechendes Strafverfahren (Verdacht auf Leistungserschleichung - Fahren ohne Fahrschein) wurde gegen den Beschuldigten eingeleitet. Nach Abschluss der bundespolizeilichen Maßnahmen wurde der Gesuchte zur Verbüßung einer Ersatzfreiheitsstrafe von 15 Tagen der U-Haftanstalt zugeführt.

