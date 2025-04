Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizeibericht der KPB Heinsberg vom 09.04.2025

Heinsberg (ots)

Straftaten:

Wassenberg - Diebstahl aus PKW

Am Dienstag, 08.04.2025 schlugen unbekannte Täter zwischen 17:20 und 17:40 Uhr die Fensterscheibe eines auf der Waldseestraße in Wassenberg-Effeld geparkten Pkws ein. Sie entwendeten einen Rucksack sowie eine Einkaufstasche, in der sich eine Geldbörse mit Ausweisdokumenten und Bargeld befand. Die beiden Taschen wurden ohne die Geldbörse in der Nähe aufgefunden. Die Polizei nahm die Anzeige auf.

Erkelenz - Diebstahl in Wohnung

Eine 70-jährige Frau aus Erkelenz-Kückhoven suchte über Kleinanzeigen nach einer Putzkraft. Unter dem Vorwand diese Putztätigkeiten anbieten zu wollen, meldete sich eine unbekannte Tatverdächtige bei der Erkelenzerin. Sie ließ sich am Dienstag, 08.04.2025 zwischen 9:00 und 9:30 Uhr das Haus zeigen und begann sogleich mit den Putzarbeiten. Während die Frau auf der Toilette war, durchsuchte die Unbekannte verschiedene Räumlichkeiten und entwendete drei Sparschweine mit Bargeld. Danach flüchtete sie. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren und nahm die Ermittlungen auf.

