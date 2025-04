Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizeibericht der KPB Heinsberg vom 08.04.2025

Heinsberg (ots)

Verkehrsunfälle

Übach-Palenberg / Marienberg, Rollerfahrer gestürzt und leicht verletzt

Am Montag, 07.04.2025, gegen 08.05 Uhr kam es auf der Straße "In der Schley" in Marienberg zu einem Verkehrsunfall. Als ein Kleinkraftradfahrer an einer Fahrbahnverengung vorbeifuhr, berührte das Hinterrad des Fahrzeugs den Bordstein der Fahrbahnverengung. Der Fahrer verlor daraufhin die Kontrolle über das Fahrzeug, stürzte und rutschte bis in eine nahegelegene Grünanlage. Der Fahrzeugführer verletzte sich durch den Sturz leicht und wurde zur medizinischen Behandlung dem Krankenhaus zugeführt. An dem Kleinkraftrad entstand Sachschaden.

Der Verkehrsunfall wurde durch die Polizei aufgenommen.

