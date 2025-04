Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Zeugenaufruf: Unfallflucht auf Parkplatz

Bodenwerder (ots)

Am Donnerstag (10.04.2025) kam es zwischen 15:40 Uhr und 16:15 Uhr in der Poller Straße in Bodenwerder, auf dem Parkplatz am Sportheim des SCM Bodenwerder, zu einem Verkehrsunfall. Hierbei wurde ein schwarzer Pkw Nissan am rechten Heckteil beschädigt. Der oder die Unfallverursacher/in verließ die Unfallstelle ohne sich um eine Schadensregulieren zu bemühen.

Personen, die Angaben zum Unfallverursacher oder dem verursachenden Fahrzeug machen können, werden gebeten sich mit der Polizei Bodenwerder unter der Telefonnummer 05533-40831-0 in Verbindung zu setzen.

