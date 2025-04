POL-HM: Zeugenaufruf: Hoher Schaden nach Diebstahl eines Holzhäckslers und eines Kompakttraktors

Hameln (ots) - Am Samstag (12.04.2025) ereignete sich in der Straße "Wiebusch" in Hameln ein Verkehrsunfall, bei dem ein 73 Jahre alter Radfahrer tödlich verletzt wurde. Nach polizeilichen Erkenntnissen, befuhren der 73-jährige Hamelner und seine vor ihm fahrende Ehefrau mit einem Fahrrad gegen 19:10 Uhr den Reherweg aus Richtung Bundesstraße 83/ Fischbecker ...

mehr