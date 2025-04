Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Unfallflucht auf EDEKA-Parkplatz - Zeugen gesucht

Hameln (ots)

Am Dienstag (15.04.2025) kam es in der Lemkestraße in Hameln zu einer Unfallflucht. Zwischen 10.00 und 12.15 Uhr, wurde ein schwarzer Hyundai i10 beschädigt. Dieser stand auf dem Parkplatz des EDEKA Center Hermasch vorwärts neben einem Einkaufswagenstellplatz. Als die Geschädigte ihr Fahrzeug später nutzte, stellte sie eine große Eindellung in der Heckklappe ihres PKW fest.

Zeugen, die Angaben zu dem oder der unbekannten Verursacher/in machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Hameln unter 05151/933-222 zu melden.

