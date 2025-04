POL-LM: Einladung: Präventionsmarkt der Polizei in Limburg

Limburg (ots) - Gewerbeeinbrüche in Elz, Elz, Rathausstraße und Limburger Straße, Sonntag, 30.03.2025, bis Montag, 31.03.2025 (cw)Zwei Gastronomiebetriebe in Elz waren zwischen Sonntag und Montag das Ziel von Einbrechern. In der Rathausstraße brachen Unbekannte zwischen Sonntag, 23:00 Uhr und Montag, 09:00 Uhr, in einen Gastronomiebetrieb ein, nachdem sie eine Seitentür des Geschäfts aufgehebelt hatten. ...

