POL-PDWO: Mehrere Kontrollstellen im Stadtgebiet Worms

Kerzenheim, OT Rosenthal (ots) - Am Samstag, den 17.05.2025, kam es gegen 14:42 Uhr auf der K78 zwischen Rosenthal (Kerzenheim) und Göllheim zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen teilweise schwer verletzt wurden. Ein 53-jähriger Motorradfahrer befährt mit seiner Sozia die K78 aus Richtung Rosenthal (Kerzenheim) kommend in Richtung Göllheim. In einer ...

