Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms- Gerüstteile auf der B9 verursachen Verkehrsunfall

Worms (ots)

Montag, 19.05.2025

Am späten Montagabend kam es gegen 23:15 Uhr auf der B9 in Höhe der Ausfahrt Mettenheim zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Autofahrerin mit mehreren Gerüstteilen kollidierte. Trotz einer sofort eingeleiteten Gefahrenbremsung kam es zum Zusammenstoß mit den, auf der Fahrbahn liegenden Teilen. Glücklicherweise blieb die Fahrerin des Opel Meriva dabei unverletzt, an ihrem Auto entstand jedoch ein erheblicher Sachschaden.

Die Einsatzkräfte der Wormser Polizei konnten vor Ort ca. 14 Gerüstteile, teilweise mittig auf der Fahrbahn der B9 liegend, feststellen. Wer die Teile dort verloren hat sowie die Umstände die dazu führten, wird derzeit noch ermittelt.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241 852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

