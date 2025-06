Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 25.06.2025 (2)

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Körperverletzung, Sachbeschädigung

Am Mittwochmorgen gerieten ein 40-Jähriger und ein 34-Jähriger, beide aus Eschwege, um kurz nach 08.00 Uhr im Bereich Augustastraße in Eschwege verbal aneinander. In der Folge wurde die Auseinandersetzung körperlich, wobei der 40-Jährige seinen Kontrahenten ins Gesicht geschlagen haben soll. Außerdem ging das Handy des 34-Jährigen bei dem Streit zu Bruch. Die Beamten der Polizei Eschwege wurden schlichtend hinzugerufen und nahmen Ermittlungen wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung gegen den 40-Jährigen auf. Zudem erteilten die Beamten ihm einen Platzverweis.

Polizei Sontra

Diebstahl von Baustelle; Polizei sucht Zeugen

Von einer Baustelle auf der Kreisstraße K 26 in der Gemarkung Sontra-Mitterode haben unbekannte Täter zwei Rüttelplatten im Gesamtwert von 15.000 Euro gestohlen. Der Diebstahl ist am Mittwoch um 06.30 Uhr festgestellt worden, die Tatzeit reicht aber bis zum Mittwoch letzter Woche (18.06.25) 17.00 Uhr zurück. Hinweise an die Polizei in Sontra unter 05653/9766-0.

Diebstahl aus Werkstatt; Polizei sucht Zeugen

Unbekannte Täter haben aus einem Werkstatt-/Scheunengebäude eine Motorsäge und eine Motorsense (Freischneider) der Marke Stihl im Wert von 350 Euro geklaut. Bemerkt wurde das Fehlen der Gerätschaften am Dienstag um 09.00 Uhr, die Tatzeit kann allerdings bis Anfang Juni (Freitag 06.06.25, 16.00 Uhr) zurückreichen. Ereignet hat sich der Diebstahl auf einem Privatgrundstück in der Straße Röstweg in Sontra. Hinweise an die Polizei in Sontra unter 05653/9766-0.

Polizei Witzenhausen

Beim Vorbeifahren Außenspiegel beschädigt

Am Dienstag hat eine 46-jährige Autofahrerin aus Witzenhausen beim Vorbeifahren ein am rechten Fahrbahnrand geparktes Auto touchiert, wodurch beide Autos geringfügige Beschädigungen an den Außenspiegeln davontrugen. Der Unfall ereignete sich gegen 13.15 Uhr in der Drießenstraße, Fahrtrichtung "Am Steintor".

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

