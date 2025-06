PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Krankenfahrstuhl bei Einbruch erbeutet +++ Auto in Weilburg zerkratzt +++ Container aufgebrochen

Limburg (ots)

1. Krankenfahrstuhl bei Einbruch erbeutet, Dornburg, Taunusstraße, Dienstag, 10.06.2025, 0.30 Uhr

(da)In Dornburg (Dorndorf) haben Einbrecher am Dienstag einen Krankenfahrstuhl erbeutet. Gegen 0.30 Uhr gelangten die bislang unbekannten Täter über das Garagentor in ein Einfamilienhaus in der Taunusstraße. Dort durchsuchten sie zunächst die Räumlichkeiten und stahlen diverses Bargeld. Anschließend begaben sie sich zurück in die Garage. Dort hatten sie es auf einen elektronischen Krankenfahrstuhl abgesehen, den sie ebenfalls entwendeten. Mit dieser Beute flüchteten sie in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei ermittelt und nimmt unter der Rufnummer (06431) 9140-0 Hinweise entgegen.

2. Auto in Weilburg zerkratzt,

Weilburg, Schlesierstraße, Dienstag, 10.06.2025, 16 bis 18 Uhr

(da)Am Dienstag wurde in Weilburg ein Auto zerkratzt. Zwischen 16 und 18 Uhr parkte ein grauer Mini Cooper in der Schlesierstraße. In diesem Zeitraum näherten sich die Täter dem Fahrzeug und zerkratzten es an den beiden hinteren Türen. Hierdurch entstand ein Schaden in Höhe von 2.000 Euro. Darüber hinaus liegen Hinweise vor, dass auch weitere Autos in der besagten Straße den Vandalen zum Opfer gefallen sein sollen. Die Polizeistation Weilburg ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und nimmt unter der Rufnummer (06471) 9386-0 Hinweise entgegen.

3. Container aufgebrochen,

Bundesstraße 456 bei Weinbach, Freitag, 06.06.2025 bis Dienstag, 10.06.2025

(da)In den vergangenen Tagen machten sich Diebe an einem Container auf dem Parkplatz "Edelsberg" bei Weinbach zu schaffen. Zwischen dem 6. und 10. Juni begaben sich die bislang unbekannten Täter auf den Parkplatz "Edelsberg" an der Bundesstraße 456, wo sie es auf dort befindliche Lagercontainer abgesehen hatten. Diese brachen sie auf. Aus dem Inneren entwendeten sie diverses Baumaterial, darunter einen Stromerzeuger und einen 20-Liter-Benzinkanister. Aufgrund der Größe der gestohlenen Gegenstände ist davon auszugehen, dass die Diebe mit einem Fahrzeug angerückt waren. Mögliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer (06431) 9140-0 entgegen

