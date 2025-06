PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Autoaufbrecher zugange +++ Zeugenaufruf nach Alleinunfall +++ Kabeldiebstahl +++ Streit im Straßenverkehr +++ Motorroller gestohlen

Limburg (ots)

1. Autoaufbrecher zugange - Scheiben zweier Fahrzeuge eingeschlagen, Limburg, 06.06.2025, 09:00 Uhr bis 06.06.2025, 13:00 Uhr,

(mv)Am vergangenen Freitag waren in Limburg Autoaufbrecher zugange und schlugen an verschiedenen Örtlichkeiten die Scheiben zweier Fahrzeuge ein. Die bislang unbekannten Täter suchten zwischen 09:00 Uhr und 13:00 Uhr die Friedhofsparkplätze in der Egerländer Straße und der Fahlerstraße auf. Vor Ort schlugen sie die Scheiben der betroffenen PKW ein und gelangten in einem Fall an eine im Innenraum abgelegte Handtasche. Hinweise zur Tat, den Tätern oder verdächtigen Beobachtungen nimmt die Limburger Polizei unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegen. Die Polizei rät nach Abstellen eines PKW diesen zu verschließen und keine Wertgegenstände im Fahrzeug zu belassen.

2. Zeugenaufruf nach Alleinunfall,

Selters, Bundestraße 8, 04.06.2025, 14:30 Uhr

(mv)Am vergangenen Mittwoch kollidierte ein bislang unbekannter Autofahrer mit seinem PKW aus bislang ungeklärter Ursache auf der Bundestraße 8 in Selters mit der Schutzplanke. Gegen 14:30 Uhr befuhr der Verunfallte mit einem silbernen Peugeot die Bundestraße 8 in Selters. In einer Linkskurve verlor der Fahrzeugführer die Kontrolle über den PKW, kollidierte mit der Schutzplanke und wurde auf den ursprünglichen Fahrstreifen zurückgeschleudert. Dort kam er entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen und entfernte sich zunächst zu Fuß vom Unfallort und ließ sich im weiteren Verlauf von einem bis her unbekannten Autofahrer mitnehmen. Der verunfallte Fahrer wird als männlich, circa 190 cm groß, kräftig und mit Glatze beschrieben. Dieser soll ein blaues Hemd, eine dunkle Hose und eine Aktentasche getragen haben.

Mögliche Zeuginnen oder Zeugen des Unfalls sowie hinweisgebende Personen werden gebeten, sich mit der Polizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 in Verbindung zu setzen.

3. Kabeldiebstahl,

Waldbrunn-Fussingen, 08.06.2025, 22:00 Uhr bis 09.06.2025, 06:00 Uhr

(mv) In der Nacht von Sonntag auf Montag hatten Diebe es auf Kabel eines Solarparks in Waldbrunn-Fussingen abgesehen. Zwischen 22:00 Uhr und 06:00 Uhr brachen die bislang unbekannte Täter in den Solarpark in Fussingen ein. Dort durchtrennten diese mehrere Kabel, um schließlich einen Teil der durchtrennten Kabel zu entwenden. Die Diebe konnten unerkannt vom Tatort fliehen. Hinweise zur Tat, den Tätern oder verdächtigen Beobachtungen nimmt die Limburger Polizei unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegen.

4. Streit im Straßenverkehr,

Brechen, Bundesstraße 8, 07.06.2025, 17:28 Uhr

(mv)Vergangenen Samstag kam es in Brechen zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Fahrzeugführern. Gegen 17:30 Uhr gerieten 18-jähriger und ein 48-jähriger Verkehrsteilnehmer auf der Bundesstraße 8 in einen Konflikt. An einem Bahnübergang setzte man diesen in einem Streitgespräch und schließlich einer handfesten Auseinandersetzung fort. Mögliche Zeuginnen oder Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 in Verbindung zu setzen.

5. Motorroller gestohlen,

Brechen-Niederbrechen, Bahnhofstraße, 05.06.2025, 07:00 Uhr bis 17:35 Uhr

(mv)Letzten Donnerstag hatten Diebe es auf einen am Niederbrechener Bahnhof abgestellten Motorroller abgesehen. Zwischen 07:00 Uhr und 17:35 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter den auf dem Parkplatz des Bahnhofes in Niederbrechen abgestellten schwarzen Motorroller von "Piaggio". Dieser konnte in "ausgeschlachtetem" Zustand aufgefunden und zurückgeführt werden. Hinweise zur Tat, den Tätern oder verdächtigen Beobachtungen nimmt die Limburger Polizei unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegen.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell