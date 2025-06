PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++Tankbetrug/Urkundenfälschung+++Widerstand, Beleidigung und Bedrohung+++versuchter Pkw-Diebstahl+++Pkw-Diebstahl+++Verkehrsunfall+++

Limburg (ots)

1. Tankbetrug und Urkundenfälschung

Brechen - Niederbrechen, Limburger Straße - Tankstelle

Sonntag, 08.06.25, 20:41 Uhr

(jk) Am Sonntag tankte ein unbekannter Täter sein Auto ohne zu bezahlen. Um 20:41 Uhr fuhr ein Pkw Opel Corsa schwarz an die Tankstelle in der Limburger Straße. Dort tankte ein unbekannter Mann das Fahrzeug. An dem Fahrzeug waren amtliche Kennzeichen angebracht, welche nicht für für den Corsa ausgegeben wurden. Es entstand ein Schaden von 58,28 EUR. Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

- männlich, 25-35 Jahre, hagere Statur, Glatze, dem Anschein nach west- oder osteuropäischer Herkunft

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter 06431 9140-0 entgegen.

2. Widerstand, Bedrohung und Beleidigung zum Nachteil von drei Polizeibeamten

Waldbrunn - Ellar, Hauser Straße 2 - Kirmesvorplatz

Montag, 09.06.25, 00:31 Uhr - 00:55 Uhr

(jk) Am Sonntag beleidigt und bedroht ein betrunkener Mann Polizeibeamte und leistet Widerstand. Bei der Identitätsfeststellung nach einer vorangegangenen Straftat leistete ein 20- jähriger Osteuropäer wohnhaft im Westerwaldkreis zunächst Widerstand in der Form, dass er versuchte sich aus dem Griff der Polizeibeamten zu lösen. Zudem drohte er einem Polizeibeamten ihn zu schlagen. Des Weiteren bezeichnete er die Polizeibeamten als "Arschlöcher". Aufgrund der Alkoholisierung des Täters wurde auf der Dienststelle in Limburg eine Blutentnahme durchgeführt.

3. Versuchter Pkw-Diebstahl

Dornburg - Frickhofen, Amselring

Sonntag, 08.06.25, 04:00 Uhr

(jk) Am Sonntag Morgen versuchte ein unbekannter Täter einen Pkw Audi mit einem Originalschlüssel zu entwenden. Der Schlüssel für den Audi wurde bereits vor etwa einem Monat gestohlen. Nun öffnete ein männlicher Täter das Fahrzeug und setzte sich auf den Fahrersitz. Als der Mann das Fahrzeug starten wollte wurde das von dem Geschädigten bemerkt. Der Täter flüchtete zunächst fußläufig. Der Geschädigte folgte ihn. Im Nahbereich zum Tatort wurde der Beschuldigte von einem Komplizen auf einem weißen Roller mitgenommen und konnte unerkannt flüchten. Täterbeschreibung: -männlich, jugendliches Alter, 160-170 cm, schlank, dunkle lockige Haare, südländischer Phänotyp Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter 06431 9140-0 entgegen.

4. Pkw-Diebstahl

Weilmünster, Weilstraße

Sonntag, 08.06.2025, 16:27 Uhr

[ak] Am Sonntag, den 08.06.2025, wurde um 16:27 Uhr in Weilmünster ein PKW entwendet. Ein Auslieferer eines ansässigen Restaurants parkte seinen PKW in der Weilstraße 104, um eine neue Lieferung im Restaurant zu holen. In dieser Zeit ließ er den Schlüssel des PKW im Schloss stecken. Diese Möglichkeit nutze ein 40-jähriger aus dem heimischen Kreis und zurzeit ohne festen Wohnsitz, um in den PKW zu steigen und davon zu fahren. Ein Zeuge konnte die Tat beobachten und wichtige Täterhinweise angeben. Ca. 3 ½ Stunden später konnte der PKW zufällig erneut in Weilmünster im fließenden Verkehr durch Zeugen festgestellt werden. Mehrere Polizeistreifen konnten im Anschluss die Verfolgung des entwendeten PKW aufnehmen. Nachdem dieser die Anhaltesignale der Polizei missachtete und seine Flucht, teilweise über Grünstreifen, weiter fortsetzte, manövrierte er sich letztendlich in Wetzlar-Nauborn in eine Sackgasse. Dort konnte der PKW-Fahrer durch eine Wetzlarer Streife festgenommen werden. Neben frischen Beschädigungen am PKW konnte ebenso festgestellt werden, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmittel und Alkohol stand. Entsprechende Ermittlungen und diverse strafrechtliche Verfolgungen wurden eingeleitet.

5. Verkehrsunfall

Beselich-Schupbach, Obertiefenbacher Straße / Burggraben

Sonntag, 08.06.2025, 18:39 Uhr

[ak] Am Sonntag, den 08.06.2025, kam es gegen 18:39 Uhr in Schupbach zu einem Zusammenstoß zwischen zwei PKW im Übergang der Obertiefenbacher Straße und dem Burggraben. Hierbei missachtete der Fahrer eines Mitsubishis die Vorfahrt eines Audi 80 GTE und es kam zu einem frontalen Zusammenstoß. Der Audi war noch dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Alle Beteiligten blieben unverletzt. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 24.000 EUR.

