PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ Körperliche Auseinandersetzung nach Fußballspiel in Limburg +++

Limburg (ots)

1. Körperliche Auseinandersetzung nach Fußballspiel in Limburg

Limburg, Jahnstraße, Sportplatz,

Freitag, 06.06.2025, 21:34 Uhr

Nach einem Fußballspiel auf dem Sportplatz in der Jahnstraße in Limburg kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung.

Am Freitag, dem 06.06.2025, gegen 21:34 Uhr, verließen mehrere Zuschauer nach einem Fußballspiel der Bezirksliga den Sportplatz in der Jahnstraße in Limburg. Kurz darauf kam es zunächst zu verbalen Streitigkeiten. Mehrere derzeit unbekannte Personen sollen dann auf einen 49-Jährigen eingeschlagen und eingetreten haben. Weitere Personen kamen hinzu, versuchten dem Geschädigten zu helfen und wurden ebenfalls in die körperliche Auseinandersetzung verwickelt. Eine der hinzugekommenen Personen, ein 32 Jahre alter Mann, wurde während der Auseinandersetzung mit einem Baseballschläger am Hinterkopf und an der Schulter verletzt. Er musste in einem nahe gelegenen Krankenhaus medizinisch versorgt werden.

Zeugen und mögliche Geschädigte, deren Personalien nicht am Einsatzort durch die Polizei erhoben wurden, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06431 / 9140-0 mit der Polizei in Limburg in Verbindung zu setzen.

