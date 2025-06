PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: LKW angegangen +++ Eingestiegen und eingeschlafen +++ Einbrecher am Werk

Limburg (ots)

1. LKW angegangen,

Limburg, Bad Camberg, 03.06.2025, 21:00 Uhr bis 04.06.2025, 05:10 Uhr

(mv)Unbekannte hatten letzte Nacht zwei auf Rastplätzen in Limburg und Bad Camberg abgestellte LKW ins Auge gefasst. Im Zeitraum zwischen 21:00 Uhr und 05:10 Uhr verschafften sich die Diebe auf unbekannte Art und Weise Zugang zu den Fahrerkabinen. Die Täter entnahmen Bargeld und ein Mobiltelefon. Anschließend entkamen diese unerkannt vom Tatort. Inwieweit die beiden Fälle zusammenhängen, ist auch Gegenstand der Ermittlung. Hinweise zur Tat, den Tätern oder verdächtigen Beobachtungen nimmt die Limburger Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegen.

2. Eingestiegen und eingeschlafen,

Bad Camberg-Würges, Frankfurter Straße, 03.06.2025, 18:00 Uhr bis 04.06.2025, 08:00 Uhr

(mv)Am Mittwochmorgen wurde ein Dieb schlafend am Tatort in Bad Camberg-Würges angetroffen. Zwischen 18:00 Uhr und 08:00 Uhr gelang es einem 43-jährigem Mann in ein Wohnmobil in der Frankfurter Straße einzudringen. Der Täter versuchte das Fahrzeug mit einem fremden Schlüssel zu starten. Dies misslang, bewegte den 43-Jährigen jedoch nicht zur Flucht. Dieser legte sich im Wohnmobil schlafen und wurde schlussendlich von der Polizei angetroffen. Hinweise zur Tat oder verdächtigen Beobachtungen nimmt die Limburger Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegen.

3. Einbrecher am Werk,

Weilburg, Bahnhofstraße, 03.06.2025, 19:00 Uhr bis 04.06.2025, 07:30 Uhr

(mv)In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch drangen bislang unbekannte Täter in ein Frisörgeschäft in Weilburg ein. Die Einbrecher stiegen über den rückwärtigen Bereich in das in der Bahnhofstraße gelegene Geschäft ein. Sie nahmen Bargeld an sich und flohen unerkannt vom Tatort. Hinweise zur Tat, den Tätern oder verdächtigen Beobachtungen nimmt die Limburger Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegen.

