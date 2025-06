PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Rucksack geraubt +++ Motorroller entwendet und wiedergefunden

Limburg (ots)

1. Rucksack geraubt,

Runkel-Steeden, Radweg 8, 03.06.2025, 15:15 Uhr

(mv)Am Dienstagnachmittag kam es in Runkel zu einem Raub auf eine Fahrradfahrerin. Die Geschädigte befand sich mit ihrem Fahrrad auf dem Radweg parallel zur Lahn in Runkel-Steeden, als sie gegen 15:15 Uhr angegriffen wurde. Die bislang unbekannten Täter näherten sich auf Fahrrädern von hinten und sprühten der Dame unvermittelt Pfefferspray in das Gesicht. Die Angreifer erlangten hierauf folgend an die Beute, einen Rucksack mit enthaltenen Wertsachen, und flohen vom Tatort. Die zwei Täter können als männliche Jugendliche mit schwarzen Haaren und dunkel gekleidet beschrieben werden. Hinweise zur Tat, den Tätern oder verdächtigen Beobachtungen nimmt die Limburger Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegen.

2. Motorroller entwendet und wiedergefunden, Limburg-Eschhofen, Schulstraße, 01.06.2025 bis 03.06.2025, 07:50 Uhr

(mv)Unbekannte beschädigten und entwendeten zwischen Sonntag und Dienstag einen Motorroller in Limburg-Eschhofen. Der in der Schulstraße angegangene weiße Motorroller der Marke Yamaha wurde im Bereich der Zündung beschädigt und schlussendlich durch die Diebe entwendet. Gestern wurde der Motorroller in der Sportplatzstraße in Limburg-Eschhofen von Zeugen aufgefunden. Hinweise zur Tat, den Tätern oder verdächtigen Beobachtungen nimmt die Limburger Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegen.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell