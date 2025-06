POL-LM: Kabeldiebe am Werk +++ Automat aufgebrochen

Limburg (ots) - 1.Körperverletzung in Limburg Limburg, Frankfurter Straße Samstag, 31.05.2025, 20:33 Uhr Bei Streitigkeiten zwischen zwei Personengruppen kommt es zu einer Körperverletzung. Am Samstag, 31.05.2025 um 20:33 Uhr wurde in der Frankfurter Straße in Limburg eine Auseinandersetzung gemeldet. Beim ...

