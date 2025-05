PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ Pkw ohne Zulassung und Versicherungsschutz +++ Scheibe eingeschlagen +++ Auseinandersetzung am Bahnhofsvorplatz +++ Streitigkeiten auf der Kirmes +++

Limburg (ots)

1. Pkw ohne Zulassung und Versicherungsschutz

Merenberg-Reichenborn, Feldgemarkung

30.05.2025, 20:50 Uhr

(jb) Aufmerksame Zeugen meldeten der Polizeistation in Weilburg am 30.05.2025 gg. 20:50 Uhr einen grünen Mini-Cooper, der ohne Kennzeichen durch die Feldgemarkung in Reichenborn fahren soll. Durch eine Streife konnte der beschriebene Pkw letztlich vor einer Anschrift in Reichenborn parkend festgestellt werden. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass ein 23-jähriger Mann mit dem Fahrzeug unterwegs war, obwohl dieses weder versichert noch zugelassen ist. Der Fahrer muss sich nun in einem Strafverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten.

2. Scheibe eines Buswartehäuschen eingeschlagen

Limburg-Staffel, Elzer Straße

Freitag, 30.05.2025, bis 18:36 Uhr

(fd) Am Freitag, den 30.05.2025, wurde durch unbekannte Täter die Seitenscheibe eines Buswartehäuschens in der Elzer Straße in Limburg-Staffel zerstört.

Die Polizeistation in Limburg wurde am Freitagabend darüber informiert, dass in Staffel die Scheibe eines Buswartehäuschens beschädigt wurde und Glassplitter auf dem Gehweg liegen. Eine Streife konnte das beschädigte Wartehäuschen vorfinden. Durch unbekannte Täter wurde die Sicherheitsglasscheibe mittels eines unbekannten Gegenstands komplett beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000 EUR.

Hinweise nimmt die Polizeistation in Limburg unter der Rufnummer 06431 9140-0 entgegen.

3. Auseinandersetzung am Bahnhofsplatz

Limburg, Bahnhofsplatz

Freitag, 30.05.2025, 18:10 - 18:20 Uhr

(fd) Am Freitagabend kam es zwischen 18:10 - 18:20 Uhr auf dem Bahnhofsvorplatz in Limburg, im Bereich des Brunnens, zu einer Auseinandersetzung, bei der ein 57-jähriger Limburger von zwei Personen angegriffen wurde.

Der Geschädigte verweilte im Tagesverlauf mit mehreren Personen im Bereich um den Brunnen. Dort kam es zunächst zu einem Streitgespräch zwischen dem Geschädigten und weiteren anwesenden Personen. Im Verlauf des Gesprächs schlugen mindestens zwei unbekannte Personen auf den 57-jährigen ein, sodass dieser verletzt wurde. Die Verletzungen wurden durch die herbeigerufene Rettungswagenbesatzung versorgt.

Hinweise nimmt die Polizeistation in Limburg unter der Rufnummer 06431 9140-0 entgegen.

4. Streitigkeiten auf der Kirmes - wechselseitige Anzeigen

Elbtal-Elbgrund, Hohlstraße (Kirmesgelände) Freitag, 30.05.2025, 22:00 - 22:14 Uhr

(fd) Am Freitagabend kam es gegen 22 Uhr auf der Kirmes in Elbgrund zunächst zu verbalen Streitigkeiten zwischen zwei männlichen Personen, 59 und 29 Jahre alt, aus dem Landkreis Limburg-Weilburg. Im weiteren Verlauf wurden Beleidigungen und Drohungen ausgesprochen sowie eine Körperverletzung angezeigt.

Im Bereich der Fahrgeschäfte kam es zu einem Wortgefecht, nachdem der 59-jährige den dreijährigen Sohn des 29-jährigen beleidigt haben soll. Zudem schlug der 59-jährige seinem Kontrahenten mit der flachen Hand in dessen Nacken, wodurch der Geschädigte verletzt wurde.

Nachdem die Parteien getrennt wurden, trafen sie nur kurze Zeit später erneut aufeinander. Hierbei drohte der 29-jährige dem Älteren mit eine Holzlatte.

Durch die Polizei Limburg wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Hinweise nimmt die Polizeistation in Limburg unter der Rufnummer 06431 9140-0 entgegen.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell