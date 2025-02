Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht in Worms

Worms (ots)

Am 04.02.2025, kam es gegen 15:21 Uhr auf einem Supermarkt Parkplatz in der Dr.-Carl-Sonnenschein-Straße in Worms zu einer Verkehrsunfallflucht. Hier beschädigte ein weißer Kleintransporter einen parkenden PKW und flüchtete anschließend in Richtung Klinikum Worms. Der Unfall wurde von zwei Verkehrsunfallzeugen beobachtet, die sich aber bereits vor Eintreffen der Polizeikräfte von der Örtlichkeit entfernt hatten.

Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizei in Worms unter 06241 8520 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell