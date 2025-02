POL-PDWO: Biedesheim- mehrere Strafanzeigen rund um Demonstrationsgeschehen

Worms (ots) - Am 25.01.2025, gegen 12:30 Uhr kam es im Ziegelhüttenweg in Osthofen zu zwei Verkehrsunfällen, wobei die Unfallverursacherin verletzt wurde. Die 84-jährige Osthofenerin befuhr mit ihrem PKW den Ziegelhüttenweg in Fahrtrichtung Ludwig-Schwamb-Straße. Hier kam sie zu weit nach links und touchierte den entgegenkommenden PKW eines 66-Jährigen aus Osthofen. Die Frau hielt jedoch nicht an, fuhr weiter und ...

mehr