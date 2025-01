POL-PDWO: Verkehrsunfall mit Personenschaden in Osthofen

Kirchheimbolanden (ots) - Das Regionalkommissariat K45 in Alzey bittet um Mithilfe und Meldung von Zeugen. Am Montag den 15.01.2025 kam es laut Aussage eines 38-Jährigen auf dem Parkplatz des Supermarktes in der Mühlstraße in Kirchheimbolanden, zu einem Raub. Der 38-jährige Mann zeigte bei der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden an, dass er gegen 18.15 Uhr am genannten Tag, von zwei unbekannten Männern angegriffen ...

mehr