POL-PPRP: Einbruch - Zeugen gesucht

Speyer (ots) - Im Eduard-Mörike-Weg wurde am 06.01.2025, zwischen 8 Uhr und 15:20 Uhr, in eine Wohnung in einem Mehrparteienhaus eingebrochen. Hieraus entwendeten die bislang unbekannten Täter Schmuck. Durch den Diebstahl sowie Beschädigungen durch Einbruchspuren entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 400 Euro. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail ...

