POL-PPRP: Bei Pflegedienst eingebrochen

Ludwigshafen (ots) - In der Wittelsbachstraße stieß am 06.01.2025, gegen 16:40 Uhr, eine 73-jährige Autofahrerin mit einer Straßenbahn zusammen. Die Autofahrerin hatte zuvor mit ihrem Fahrzeug am Fahrbahnrand geparkt und war kurz vor dem Unfall wieder auf die Straße gefahren. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 3.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Rheinpfalz Pressestelle Hannah Berens Telefon: 0621 963-20022 E-Mail: ...

mehr