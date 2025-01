POL-PPRP: Auseinandersetzung in Bahnhofstraße - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) - Zu einem versuchten Einbruch in ein Mehrparteienhaus kam es in der Händelstraße. Davon zeugen mehrere Einbruchspuren an der Eingangstür. Eine genaue Schadenshöhe konnte bislang nicht ermittelt werden. Die Tatzeit liegt zwischen dem 04.01.2025, 14 Uhr und dem 05.01.2025, 16 Uhr. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail ...

