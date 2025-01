POL-PPRP: Unfall mit Straßenbahn

Ludwigshafen (ots) - Mehrere Scheiben von Türen und Fenstern einer Schule in der Herrmann-Hesse-Straße wurden durch bislang Unbekannte am 5.1.2025, gegen 18:00 Uhr, beschädigt. Die Schadenshöhe wird aktuell auf etwa 15.000 Euro geschätzt. Zudem lagen in der Sporthalle mehrere Sportmatten / -geräte herum. Beschädigt wurde hier jedoch nichts. Können Sie Angaben machen? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion ...

