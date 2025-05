PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Auseinandersetzung in Bahnhofsunterführung +++ Werkzeug gestohlen +++ Fahrradcodierung

Ein Dokument

Limburg (ots)

1. Auseinandersetzung in Bahnhofsunterführung, Limburg, Bahnhofsplatz, 27.05.2025, 20:20 Uhr

(mv) Am Dienstagabend kam es in der Unterführung am Limburger Bahnhof zu einer Auseinandersetzung, bei welcher ein 28-jähriger Mann von mehreren Personen angegriffen worden ist. Der Geschädigte traf um 20:20 Uhr in der Unterführung auf eine ihm bekannte Personengruppe. Dort geriet man in ein Wortgefecht, welches in einem handfesten Streit endete, wobei auch ein Schlagstock gegen den 28-jährigen eingesetzt worden sein soll. Zeuginnen oder Zeugen der Auseinandersetzung werden gebeten, sich mit der Limburger Polizei unter (06431) 9140-0 in Verbindung zu setzen.

2. Werkzeug gestohlen,

Hünfelden-Heringen, Am Fußgraben, 26.05.2025, 19:00 Uhr bis 27.05.2025, 07:15 Uhr

(mv) In der Nacht zum Dienstag entwendeten unbekannte Täter Werkzeug aus einem PKW in Hünfelden-Heringen. Die Diebe drangen in den Innenraum eines in der Straße "Am Fußgraben" abgestellten Mercedes-Benz Vito ein. Aus diesem entwendeten sie mehrere Werkzeuge und entkamen unerkannt. Hinweise zu der Tat oder verdächtigen Beobachtungen nimmt die Limburger Polizei unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegen.

3. Fahrradcodierung,

Beselich-Obertiefenbach, Steinbacher Straße, 03.06.2025, 15:00 Uhr bis 19:00 Uhr

(mv) Am Dienstag, den 03.06.2025 in der Zeit von 15:00 Uhr bis 19:00 Uhr, bietet die Schutzfrau vor Ort der Polizeistation Weilburg eine Fahrradcodierung im Bürgerhaus in Beselich-Obertiefenbach an. Bei der Codierung wird eine Nummer in den Rahmen des Fahrrads gefräst. Der Code ermöglicht der Polizei den rechtmäßigen Eigentümer oder die rechtmäßige Eigentümerin gestohlener oder wiederaufgefundener Fahrräder ausfindig zu machen. Die Codierung ist kostenlos. Ein auf der Gravur aufgebrachter Aufkleber lässt erkennen, dass das Fahrrad codiert ist. Diebe werden hierdurch bereits abgeschreckt.

Voraussetzungen für die Codierung eines Fahrrades sind das Mitbringen eines Kaufbelegs oder eines sonstigen Eigentumsnachweises für das Fahrrad sowie eines gültigen Personaldokuments. Das Codieren von Carbonrahmen oder anderen speziellen Rahmen ist aufgrund der Materialeigenschaften nicht möglich. Die Polizei freut sich auf ihren Besuch im Bürgerhaus in der Steinbacher Straße.

Um Wartezeiten zu vermeiden vereinbart die Polizeistation Weilburg eine Uhrzeit für einen Termin und bereitet diesen vor. Bitte wenden Sie sich dazu per E-Mail an pst.weilburg-svo.ppwh@polizei.hessen.de oder telefonisch an (06471) 9386-52.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell