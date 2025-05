PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Einbruch in Wohnhaus +++ Jeep gestohlen +++ Aufbruch von PKW

Limburg (ots)

1. Einbruch in Wohnhaus,

Limburg, Staffel, Am Bahnhof, 26.05.2025, 09:45 Uhr bis 15:00 Uhr

(mv) Am gestrigen Tag brachen unbekannte Täter in ein Wohnhaus in Limburg-Staffel ein. Die Einbrecher öffneten zwischen 09:45 Uhr und 15:00 Uhr gewaltsam das Hoftor zu dem Gelände und gelangten so an die rückwärtige Seite des Tatobjekts in der Straße "Am Bahnhof". Dort hebelten die Täter ein Fenster auf, um so in das Einfamilienhaus zu gelangen. Mehrere Räume im Haus wurden durchwühlt, um schlussendlich Schmuck zu entwenden. Zeugen konnten kurze Zeit zuvor zwei verdächtige Personen am Tatort beobachten. Diese wurden als männlich, ca. 170 cm groß, etwa 50-60 Jahre alt, mit hellen bis grauen Haaren beschrieben. Sie sollen ein "südländisches Erscheinungsbild" gehabt und einen silbernen VW Golf mitgeführt haben. Hinweise zu der Tat, den Tätern oder verdächtigen Beobachtungen nimmt die Limburger Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegen.

2. Jeep gestohlen,

Merenberg, Weilburger Straße, 26.05.2025, 19:00 Uhr bis 27.05.2025, 08:15 Uhr

(mv) In der vergangenen Nacht entwendeten unbekannte Täter einen PKW in Merenberg. Die Diebe entwendeten zwischen 19:00 Uhr und 08:15 Uhr einen geparkten Jeep in der Weilburger Straße. Bei dem PKW handelt es sich um einen schwarzen Jeep Grand Cherokee Trackhawk, an welchem zuletzt die amtlichen Kennzeichen LM-M 886 angebracht waren. Hinweise zu der Tat, dem Fahrzeug oder verdächtigen Beobachtungen nimmt die Limburger Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegen.

3. Aufbruch von PKW,

Limburg, Limburger Straße, 23.05.2025, 18:00 Uhr bis 26.05.2025, 07:40 Uhr

(mv) Am vergangenen Wochenende schlugen unbekannte Täter eine Scheibe eines abgestellten PKW in Limburg ein. Die Autoaufbrecher begaben sich zu einem öffentlich zugänglichen Parkplatz in der Limburger Straße und schlugen dort die Scheibe eines geparkten Fahrzeugs ein. Genaue Angaben zu möglichem Diebesgut liegen zurzeit noch nicht vor. Die Täter konnten unerkannt entkommen. Hinweise zu der Tat oder verdächtigen Beobachtungen nimmt die Limburger Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegen.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell