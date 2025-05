PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Zweite Veranstaltung "Cops im Dialog - Polizei und Schule im Austausch" im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Westhessen

Limburg (ots)

Nachdem die Polizeidirektion Rheingau-Taunus am 08.05.2025 den Auftakt der Veranstaltungsreihe "Cops im Dialog - Polizei und Schule im Austausch" im Polizeipräsidium Westhessen gemacht hatte, fand am 23.05.2025 die zweite Veranstaltung in der Fürst-Johann-Ludwig-Schule in Hadamar statt. Es nahmen rund 100 Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 8 und 9 des Haupt-, Real und Gymnasialzweiges an der Veranstaltung teil.

Nach einer herzlichen Begrüßung durch die Schulleitung wurde die Veranstaltung von Bärbel Rogée, Jugendkoordinatorin der Polizeidirektion Limburg-Weilburg, moderiert und mit einem kurzen einprägsamen Video in das Thema eingeführt. Im Anschluss stellte der stellvertretende Leiter der Polizeidirektion Limburg-Weilburg, Polizeioberrat Paul Baier, in einem Impulsvortrag die Arbeit und Rolle der Polizei dar. Anhand von drei Fallbeispielen realer Widerstände bzw. tätlicher Angriffe aus dem Dienstalltag der Polizeidirektion zeigte er dem Publikum auf, mit welchen Situationen die Kolleginnen und Kollegen regelmäßig konfrontiert werden und welche Auswirkungen das auf die Betroffenen haben kann. Auch erklärte er welche Werte und Regeln die Polizei verkörpert und in welchen Situationen sie Gewalt anwenden darf. Für die Beantwortung der Fragen waren ebenfalls Samirullah Abasi, zentraler Jugendkoordinator des Polizeipräsidium Westhessen sowie Karim Guerba, Migrationsbeauftragter des Polizeipräsidium Westhessen angereist. Auch der Schutzmann vor Ort von Hadamar, Thorsten Schardt war zur Stelle und stand auch im Nachgang als Ansprechperson zur Verfügung. Im offenen Austausch ergaben sich viele weitere Fragen zum Polizeiberuf und zu den tatsächlichen Erfahrungen der anwesenden Kolleginnen und Kollegen. Der Verlauf der Veranstaltung zeigte, dass viele Jugendliche Verständnis und Respekt für die Arbeit von Einsatzkräften haben, aber auch mehr über deren Aufgaben und Rechte erfahren möchten. Herr Naumann, Schulleiter der Fürst-Johann-Ludwig-Schule, zeigte sich zufrieden mit dem Verlauf der Veranstaltung: "Es ist uns ein großes Anliegen, dass unsere Schülerinnen und Schüler nicht nur Wissen, sondern auch Werte wie Respekt, Empathie und Verantwortungsbewusstsein vermittelt bekommen und sich mit ihrem Handeln aktiv auseinandersetzen."

Zum Respekt-Paket:

Die Hessische Landesregierung hat im vergangenen Jahr ein Respekt-Paket geschnürt und setzt sich damit für mehr Respekt von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdiensten ein. Es beinhaltet Maßnahmen zur Anerkennung der herausragenden Leistung, für eine noch bessere Ausstattung der Einsatzkräfte sowie für mehr Sichtbarkeit und Wertschätzung. Dazu gehören die Erhöhung der Polizeizulage um 22 Prozent auf 160 Euro im Januar dieses Jahres, die Ausweitung der Angriffsentschädigung, eine Respekt-Woche und Social Media Kampagne sowie eine verbesserte Ausstattung. Das Dialogformat "Cops im Dialog - Polizei und Schule im Austausch" wird jährlich an jeder Polizeidirektion in Hessen an einer Schule durchgeführt. Im Mittelpunkt stehen die Rolle und Aufgaben der Frauen und Männer der Blaulichtfamilie, die Herausforderungen des Berufsalltags sowie die Funktionsweise des Rechtsstaats. Parallel zu den Dialogformaten an den Schulen führen die Einsatzkräfte der Blaulichtfamilie auch Gespräche mit den Bürgerinnen und Bürgern in ganz Hessen.

