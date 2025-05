POL-LM: Einbrüche in leerstehende Häuser +++ Räuber versucht zu flüchten +++ E-Bike gestohlen +++ Unfallfluchten

PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

1. Einbruch in leerstehendes Einfamilienhaus,

Limburg-Eschhofen, Kurtrierische Straße,

Freitag, 23.05.2025, 12:30 Uhr bis Freitag, 23.05.2025, 12:50 Uhr

(rk) Am Freitag wurde in ein leerstehendes Einfamilienhaus in Limburg-Eschhofen eingebrochen.

Zwischen 12:30 Uhr und 12:50 Uhr gelangten zwei unbekannte Täter in das leerstehende Einfamilienhaus in der Kurtrierischen Straße. Bei den beiden Tätern, die von einem Zeugen beobachtet wurden, handelt es sich demnach um zwei jugendliche, männliche Personen. Beide seien zwischen 12 und 18 Jahren alt und ca. 160-165 cm groß gewesen. Weiterhin hätten beide einen schwarzen Hoodie getragen.Einer der Jugendlichen habe außerdem noch eine schwarze Hose getragen und hätte längere, blonde Haare gehabt. Insgesamt entstand ein Schaden von 250 EUR. Hinweise nimmt die Polizei in Limburg unter der 06431-91400 entgegen.

2. Weiterer Einbruch in leerstehendes Einfamilienhaus,

Weilburg, Mauerstraße,

Donnerstag, 22.05.2025, 20:00 Uhr bis Freitag, 23.05.2025, 17:40 Uhr

(rk) Zwischen Donnerstagabend und Freitagnachmittag wurde in ein leerstehendes Einfamilienhaus in Weilburg eingebrochen.

Zwischen 20:00 Uhr und 17:40 Uhr gelangten unbekannte Täter in das leerstehende Haus in der Mauerstraße. Dort befindliche Gegenstände wurden bereits zum Abtransport bereitgelegt. Ob und was entwendet wurde ist Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Die Kriminalpolizei in Limburg erbittet sich Hinweise unter der 06431-9140-0.

3. Dieb versucht zu flüchten,

Limburg, Werner-Senger-Straße,

Freitag, 23.05.2025, 14:00 Uhr

(rk) Am Freitagnachmittag versuchte ein Dieb in Limburg Beute zu machen.

Um 14:00 Uhr wurde ein 22-Jähriger aus Limburg in einem Einkaufsmarkt in der Werner-Senger-Straße von einem Ladendetektiv dabei erwischt, wie er mit mehreren Gegenständen das Kaufhaus verlassen wollte, ohne dafür zu bezahlen. Als der Ladendetektiv den Mann daraufhin ansprach, versuchte dieser, zu flüchten. Der Ladendetektiv konnte den Räuber jedoch erfolgreich stoppen und bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Durch das Gerangel wurden beide leicht verletzt. Den Mann erwartet jetzt ein Ermittlungsverfahren wegen räuberischen Diebstahls, Körperverletzung und Sachbeschädigung.

4. Hochwertiges E-Bike gestohlen,

Limburg-Eschhofen, Brüsseler Straße,

Freitag, 23.05.2025, 14:10 Uhr

(rk) Am Freitagmittag wurde in Limburg-Eschhofen ein hochwertiges E-Bike gestohlen.

Gegen 14:10 Uhr betrat ein Mann die Filiale eines Fahrradgeschäftes in der Brüsseler Straße. In einem unbeobachteten Moment setzte er sich auf ein blaues E-Bike der Marke Cannondale und flüchtete mit diesem durch die offene Eingangstür in Richtung eines Baumarktes. Bei dem Dieb soll es sich um einen Mann von ca. 20 Jahren gehandelt haben. Die Person habe schlecht deutsch gesprochen, sei ca. 175cm - 180cm groß und von schlanker Gestalt gewesen. Er habe kurzgeschorene, blonde Haare gehabt und sei mit einer dunklen Hose, einem dunkelblauen Oberteil und schwarz/weißen Schuhen bekleidet gewesen. Durch den Diebstahl entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Hinweise erbittet sich die Polizei in Limburg unter der 06431-9140-0.

5. Unfallflucht nach Parkrempler auf dem Supermarkt- Parkplatz,

35789 Weilmünster, Vor dem Hag,

Freitag, 23.05.2025, 09:10 bis 09:20 Uhr

(sch) Am Freitagmorgen hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in Weilmünster einen Verkehrsunfall verursacht und ist anschließend geflüchtet.

Zwischen 09:10 Uhr und 09:20 Uhr wurde auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Straße "Vor dem Hag" ein schwarzer Ford Kuga im Bereich des hinteren linken Kotflügels beschädigt. Der Unfallverursacher verließ die Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Hinweise erbittet sich die Polizei in Weilburg unter der Rufnummer 06471 9386- 0.

2. Unfall verursacht und anschließend geflüchtet,

35796 Weinbach, Landesstraße 3025 zwischen Freienfels und Edelsberg,

Freitag, 23.05.2025, 19:58 Uhr

(sch) Ein unbekannter Fahrzeugführer hat am Freitagabend auf der Landesstraße 3025 zwischen Freienfels und Edelsberg einen Verkehrsunfall verursacht und ist anschließend geflüchtet.

Der 18-jährige Fahrer eines Mercedes befuhr um 19:58 Uhr die Landesstraße 3025 aus Richtung Freienfels kommend in Richtung Edelsberg. Ein bislang unbekannter Fahrer eines blauen Pkw befuhr die entgegengesetzte Richtung und geriet mit seinem Fahrzeug aus unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Um eine Kollision zu vermeiden, wich der Mercedes - Fahrer nach rechts in die Böschung aus, überfuhr ein Verkehrszeichen und einen Leitpfosten und stieß anschließend gegen einen Felsvorsprung. Von diesem prallte der Mercedes dann nach links ab und kam auf der angrenzenden Grünfläche zum Liegen. Die beiden Insassen wurden hierdurch verletzt und in ein Krankenhaus verbracht. Am Mercedes entstand Totalschaden. Der Unfallverursacher verließ die Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Die Polizei in Weilburg erbittet sich Hinweise unter der Rufnummer 06471 9386-0.

