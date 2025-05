PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Vom Fahrrad gestoßen +++ Dreiste Trickdiebinnen +++ Container und Wohnwagen aufgebrochen +++ Grableuchte entwendet +++ Lkw verursacht Unfall und flüchtet

Limburg (ots)

1. Vom Fahrrad gestoßen,

Limburg, Tal Josaphat, Mittwoch, 21.05.2025, 16:25 Uhr

(ro)Am Mittwochnachmittag ist ein Mann in Limburg zwei Kinder angegangen.

Die beiden Kinder im Alter von 8 und 12 Jahren waren gegen 16:25 Uhr auf ihren Fahrrädern entlang des "Tal Josaphat" unterwegs. In Höhe einer Unterführung sollen sie von einem Unbekannten angesprochen worden sein. Unvermittelt habe der Mann den 12-Jährigen am Ellenbogen gepackt und ihn vom Rad geschubst. Nachdem der 8-Jährige ihn aufgefordert hatte, dies zu unterlassen, habe der Aggressor dem Jungen auf die Hand geschlagen. Erst als sich ein Passant einmischte, habe der Mann von den Kindern abgelassen und sich auf einem E-Roller entfernt. Beide Kinder trugen leichte Verletzungen davon. Der Unbekannte wird als 30 bis 40 Jahre alt, etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß und mit schwarzem, spitzem Bart beschrieben. Er trug ein rotes Longsleeve unter einem schwarzen T-Shirt und eine kurze schwarze Hose. Zudem habe er nach Alkohol gerochen.

Die Personalien des Passanten sind der Polizei auch noch nicht bekannt. Die Polizeistation Limburg ermittelt und bittet den Passanten sowie weitere Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Rufnummer (06431) 9140-0 zu melden.

2. Trickdiebinnen erbeuten Schmuck und Bargeld, Bad Camberg, Pommernstraße, Mittwoch, 21.05.2025, 12:00 Uhr

(ro)Eine Seniorin ist am Mittwochmittag in Bad Camberg zwei Trickdiebinnen aufgesessen.

Zwei Frauen erschlichen sich gegen 12:00 Uhr Zugang zur Wohnung einer Bad Cambergerin, indem sie anboten, den Rollator der Frau ins Haus in der Pommernstraße zu tragen. Während eine die gutgläubige Seniorin geschickt ablenkte, durchsuchte ihre Begleiterin die Wohnung und nahm Schmuck und Bargeld an sich. Im Anschluss eilte das Duo aus dem Haus. Eine der beiden Diebinnen soll zwischen 15 und 25 Jahren alt, 1,60 Meter groß und von kräftiger Statur gewesen sein. Sie hatte blonde Haare und trug eine zerrissene Jeans und eine blaue Jacke. Ihre Komplizin wird als 15 bis 20 Jahre alt und schlank beschrieben. Sie hatte dunkle lange Haare und war mit einem gestreiften Pullover bekleidet.

Hinweise zu dem Diebstahl nimmt die Polizei in Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140-0 entgegen.

3. Container und Wohnwagen aufgebrochen, Hadamar, Industriestraße, Mittwoch, 21.05.2025, 03:30 Uhr bis 04.35 Uhr

(ro)In Hadamar haben Einbrecher in der Nacht auf Mittwoch Container und einen Wohnwagen aufgebrochen.

Die Täter kletterten ersten Erkenntnissen zufolge zwischen 03:30 Uhr und 04:35 Uhr über den rückwärtigen Zaun eines Firmengeländes in der Industriestraße. Sie brachen die Vorhängeschlösser der Container auf und gelangten so ins Innere. Hier nahmen sie mehrere Arbeitsmaschinen an sich. Aus einem gewaltsam geöffneten Wohnwagen ließen sie außerdem einen Fernseher der Marke Telefunken mitgehen, bevor sie sich samt Beute aus dem Staub machten.

Die Kriminalpolizei in Limburg ermittelt und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06431) 9140-0 entgegen.

4. Grableuchte entwendet,

Bad Camberg, Dombach, Kreisstraße 514, Dienstag, 01.04.2025 bis Mittwoch, 21.05.2025

(ro)Dreiste Diebe waren in den vergangenen Wochen auf einem Friedhof in Bad Camberg-Dombach unterwegs.

Zwischen Dienstag, 01.04.2025 und Mittwoch, 21.05.2025 begaben sich die bislang unbekannten Täter auf das Gelände und entwendeten eine Leuchte und Dekoration von einer Grabplatte. Mit der Beute entkamen sie unerkannt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls. Hinweise in diesem Zusammenhang werden unter der Rufnummer (06434) 905467-0 entgegengenommen.

5. Lkw verursacht Unfall und flüchtet,

Beselich, Bundesstraße 49, Donnerstag, 22.05.2025, 04:30 Uhr

(ro)Ein Lkw hat am frühen Donnerstagmorgen auf der Bundesstraße 49 in Höhe Beselich einen Unfall verursacht und ist anschließend geflüchtet.

Ein 61 Jahre alter Fahrer eines Honda war auf der linken Fahrspur der B49 von Limburg kommend in Richtung Weilburg unterwegs. Zeitgleich befuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in einem Lkw den rechten Fahrstreifen. Kurz vor der Abfahrt Obertiefenbach wechselte der Lkw aus unbekannter Ursache plötzlich auf die linke Spur, sodass der Honda-Fahrer nach links ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Dabei geriet er auf die Bankette und rutschte mit seinem Fahrzeug gegen die Mittelschutzplanke. Der 61-Jährige blieb unverletzt. Die Fahrerin oder der Fahrer des Lkw entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Der Sachschaden wird auf rund 2.000 Euro beziffert. Der flüchtige Lkw kann nicht näher beschrieben werden.

Die Polizei in Weilburg bittet nun Zeuginnen und Zeugen des Unfalls, sich unter der Rufnummer (06471) 9386-0 zu melden.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell