POL-LM: +++ Dachstuhlbrand eines Einfamilienhauses mit hohem Sachschaden +++

Dachstuhlbrand eines Einfamilienhauses mit hohem Sachschaden, 65594 Runkel-Arfurt, Runkeler Straße, Dienstag, 20.05.2025, 14:30 Uhr

(Sü) Am Dienstag, den 20.05.2025, kam es in Runkel-Arfurt zu einem Wohnhausbrand. Nach aktuellem Ermittlungsstand geriet gegen 14:30 Uhr der Dachstuhl eines Einfamilienhauses in der Runkeler Straße aus bislang ungeklärter Ursache in Vollbrand. Durch alarmierte Einsatzkräfte der örtlich umliegenden freiwilligen Feuerwehren, konnte der Brand unter Kontrolle gebracht und gegen 18:20 Uhr gelöscht werden.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf 150.000 Euro. Der Dachstuhl ist einsturzgefährdet und das Wohnhaus höchstwahrscheinlich nicht mehr bewohnbar. Glücklicherweise konnten sich alle im Haus anwesenden Personen selbstständig ins Freie retten, sodass niemand verletzt wurde.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung liegen bisher nicht vor.

