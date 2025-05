PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Land Rover gestohlen +++ Terrassentür hält Einbruchsversuchen stand +++ Schulgebäude mit Farbe beschmiert +++ Geparktes Auto zerkratzt +++ Unfallflucht auf Parkplatz von Einkaufsmarkt

1. Land Rover gestohlen,

Limburg, Eschhofen, Vinzenz-Pallotti-Straße, 19.05.2025, 20.00 Uhr bis 20.05.2025, 07.00 Uhr

(pl)In der Vinzenz-Pallotti-Straße in Eschhofen wurde in der Nacht zum Dienstag ein Land Rover Discovery gestohlen. Der anthrazitfarbene Pkw mit dem amtlichen Kennzeichen LM-FM 647 wurde zuletzt gegen 20.00 Uhr gesehen und war dann am nächsten Tag gegen 07.00 Uhr verschwunden. Hinweise nimmt die Limburger Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegen.

2. Terrassentür hält Einbruchsversuchen stand, Brechen, Oberbrechen, Elisabethenstraße, 14.05.2025 bis 20.05.2025

(pl)Innerhalb der vergangenen Woche haben unbekannte Täter erfolglos versucht, in ein Einfamilienhaus in der Elisabethenstraße in Oberbrechen einzubrechen. Die Terrassentür des Hauses hielt den Aufbruchversuchen stand, so dass die gescheiterten Täter unverrichteter Dinge die Flucht ergriffen. Der Einbruchsversuch ereignete sich zwischen Mittwoch, dem 14.05.2025 und Dienstag, dem 20.05.2025. Hinweise nimmt die Limburger Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegen.

3. Schulgebäude mit Farbe beschmiert,

Merenberg, Allendorf, In der Hembach, 16.05.2025, 15.00 Uhr bis 19.05.2025, 08.00 Uhr

(pl)Unbekannte Täter haben im Verlauf des Wochenendes in der Straße "In der Hembach" in Merenberg-Allendorf die Fassade der Grundschule mit schwarzer Farbe beschmiert. Der durch die Farbschmierereien angerichtete Sachschaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt. Die Polizei in Weilburg nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06471) 9386-0 entgegen.

4. Geparktes Auto zerkratzt,

Bad Camberg, Limburger Straße, 19.05.2025, 17.00 Uhr bis 17:40 Uhr

(pl)Auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Limburger Straße in Bad Camberg wurde am Montagnachmittag ein geparkter Pkw zerkratzt. Die Geschädigte hatte ihren Ford Kombi gegen 17.00 Uhr auf dem Parkplatz abgestellt. Als sie dann gegen 17.40 Uhr nach dem Einkauf zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, musste sie die Beschädigungen feststellen. Hinweise nimmt der Polizeiposten Bad Camberg unter der Telefonnummer (06434) 905467-11 entgegen.

5. Unfallflucht auf Parkplatz von Einkaufsmarkt, Dornburg-Frickhofen, Bahnhofstraße, 20.05.2025, 09.00 Uhr bis 09.30 Uhr

(pl)Am Dienstagmorgen wurde auf dem Parkplatz eines Getränkemarktes in der Bahnhofstraße in Dornburg-Frickhofen ein geparkter roter Opel Corsa bei einer Unfallflucht beschädigt. Das im Bereich der Fahrertür beschädigte Auto war zwischen 09.00 Uhr und 09.30 Uhr auf dem Parkplatz abgestellt. Der Sachschaden wird auf rund 3.000 Euro geschätzt. Mögliche Zeuginnen oder Zeugen des Unfalls sowie hinweisgebende Personen werden gebeten, sich mit der Polizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 in Verbindung zu setzen.

