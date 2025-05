PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Räuberische Erpressung +++ Zwei Holzdiebstähle in Elz +++ SB an Pkw +++ Radfahrer in Hadamar bei Sturz verletzt

Limburg (ots)

1. Räuberische Erpressung,

Limburg a.d. Lahn, Brünner Straße, Samstag, 22.05.2025, 11:30 Uhr

(jg)Am Samstag, den 22.05.2025 wurde ein 53-Jähriger auf der Brünner Straße in Limburg abgepasst und körperlich angegangen. Der Geschädigte war gegen 11:30 Uhr zu Fuß unterwegs, als ein ihm unbekannter Täter hinter einem Baum hervor auf den Weg sprang und mehrere tausend Euro forderte. Als der Geschädigte sich weigerte ihm Geld zu geben, wurde er ohne Vorwarnung geschlagen und ihm ein Messer vorgehalten. Anschließend flüchtete der Unbekannte in Richtung Holzheimer Straße. Der Täter wurde als ca. 1.70m groß, "südländisch" aussehend, ca. 28 Jahre alt mit dunklen Haaren und Augen sowie einem Vollbart beschrieben. Er trug zum Tatzeitpunkt eine dunkle Jacke sowie eine dunkle Hose. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06431) - 9140-0 bei der Kriminalpolizei in Limburg a.d. Lahn zu melden.

2. Zwei Holzdiebstähle in Elz,

Elz, Freiherr-vom-Stein-Straße, Freitag, 23.05.2025, 20:00 Uhr und Samstag, 24.05.2025, 14:00 Uhr

(vF) Am Freitag, den 23.05.2025 um 20:00 Uhr kam es zu einem Holzdiebstahl in Elz. Ein unbekannter Täter fuhr mit einem Pritschenwagen auf das frei zugängliche Firmengelände in Elz, in der Freiherr-vom-Stein-Straße. Dort belud er das Tatfahrzeug mit gelagerten Holzbohlen. Am folgenden Samstag gegen 14:00 Uhr fuhr der augenscheinlich gleiche Täter mit einem Pkw erneut auf das Gelände und entwendete gelagerte Holzpfähle. Der unbekannte Täter wird beschrieben als männlich, etwa 50 Jahre alt, ca. 1,70 m groß, kräftige Statur mit grauem Haar. Er war dunkel gekleidet und trug weiße Turnschuhe. Für Hinweise zum Sachverhalt wenden sie sich bitte an die Polizeistation Limburg unter der Rufnummer: 06431 9140-0.

3. Pkw beschädigt,

Brechen-Niederbrechen, Bahnhofstraße, Feststellzeit: Samstag, 24.05.2025, 23:37 Uhr

(vF) Am Samstag, den 24.05.2025, wurde in Niederbrechen eine Sachbeschädigung an einem Pkw gemeldet. Der Geschädigte bemerkte um 23:37 Uhr, dass an seinem schwarzen Smart die Seitenscheibe auf der Beifahrerseite eingeschlagen war und der Scheibenwischer abgebrochen wurde. Die unbekannten Täter hatten zudem Heringsfilets über das Auto gekippt. Für Hinweise zum Sachverhalt wenden Sie sich bitte an die Polizeistation Limburg unter der Rufnummer: 06431 9140-0.

4. Radfahrer in Hadamar bei Sturz verletzt, Hadamar, Gymnasiumstraße, Sonntag, 25.05.2025, 17:05 Uhr

(vF) Am Sonntag gegen 17:05 Uhr stürzte ein 88-jähriger Mann in Hadamar ohne Fremdeinwirkung mit seinem Pedelec und zog sich dabei eine Kopfplatzwunde zu. Der Radfahrer befuhr zum Unfallzeitpunkt nach Angaben mehrerer Zeugen den Gehweg der Gymnasiumstraße zwischen der Hospitalstraße und der Straße "Alte Chaussee", wo er stürzte. Durch einen hinzugezogenen Rettungswagen wurde der Mann nach Erstversorgung der Verletzung in ein Krankenhaus nach Limburg verbracht.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell