Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Zwei Fußgänger bei Zusammenstoß mit Pkw verletzt - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Berliner Allee in Freiburg sind am Mittwoch, 19.03.2025, zwei Fußgänger verletzt worden.

Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr eine 67-Jährige Pkw-Fahrerin gegen 14.30 Uhr die Straße in südliche Richtung und hielt an der roten Ampel im Kreuzungsbereich zur Bissierstraße ordnungsgemäß an. Als die Ampel auf Grün schaltete, fuhr die 67-Jährige los und erfasste zwei Fußgänger, die mutmaßlich bei Rot die Straße überquerten. Die zwei 67- und 66-jährigen Fußgänger wurden nach aktuellem Kenntnisstand leicht verletzt. Am Pkw entstand Sachschaden.

Die Verkehrspolizei Freiburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen des Unfalles, sich unter der Telefonnummer 0761 882 3100 zu melden.

oec

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell