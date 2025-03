Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Herbolzheim: Unbekannter überfällt Lebensmitteldiscounter - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am frühen Mittwochnachmittag, 19.03.2025, gegen 15 Uhr wurde ein Discounter in der Grünestraße in Herbolzheim durch einen Unbekannten ausgeraubt.

Nach derzeitigen Erkenntnissen soll sich der Unbekannte nach Betreten des Ladens zu einer Kasse begeben haben und dort die Angestellte mit einem Messer bedroht und die Herausgabe von Bargeld gefordert haben. Die Kassiererin kam der Forderung nach und übergab dem Mann das Geld aus der Kasse. Der Unbekannte verließ daraufhin den Tatort in unbekannte Richtung. Eine umgehend eingeleitete Fahndung der Polizei verlief erfolglos.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

- männlich, - etwa 30 Jahre alt, - ca. 175 cm groß, - dunkle Augenbrauen, - trug einen weißen Kapuzen-Pullover und eine beige Mütze, - sprach akzentfreies Deutsch.

Das Kriminalkommissariat Emmendingen (Tel.: 07641 582-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen die Hinweise zur Tat und/oder dem Täter geben können.

ak

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell