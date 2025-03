Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Hasel: Auffahrunfall mit drei leicht Verletzten

Freiburg (ots)

Mit ihrem Ford befuhr am Mittwoch, 19.03.2025 gegen 17.00 Uhr eine 49 Jahre alte Frau die B518 von Schopfheim kommend in Fahrtrichtung Hasel. Vor ihr befuhren zwei weitere Fahrzeuge die Strecke. Das vorderste Fahrzeug beabsichtigte nach links abzubiegen und bremste ab. Der dahinterfahrende VW konnte durch starkes Abbremsen noch hinter diesem halten. Die 49-Jährige erkannte die Situation zu spät und fuhr auf den VW auf. Sie wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Ebenfalls zwei 17- und 18 Jahre alte Mitfahrerinnen im VW. Alle drei leicht Verletzten begaben sich selbständig ins Krankenhaus. Am Ford entstand Sachschaden von rund 15000 Euro, am VW 10000 Euro. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden, sie mussten abgeschleppt werden.

