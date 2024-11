Hochschule für Polizei Baden-Württemberg

POL-HfPolBW: Polizeischule spendet 9.600 EUR an gemeinnützige Organisationen

Villingen-Schwenningen (ots)

Lahr - Auch in diesem Jahr fand im September bei der Polizeischule in Lahr ein Spendenlauf für wohltätige Zwecke statt. Bereits zum dritten Mal gingen die Polizeischüler an den Start und absolvierten innerhalb von zweieinhalb Stunden so viele Runden wie möglich. Die besten Läufer legten 20 Runden zurück, was einer Strecke von 26 km entspricht. Dank der tollen Leistungen und des großen Engagements konnten insgesamt rund 9.400 EUR an Spendengeldern erlaufen werden. Der Förderverein der Polizeischule rundete den Betrag auf 9.600 EUR auf. So wurde der Betrag zu je einem Drittel an den Förderverein für krebskranke Kinder Freiburg e.V., das Tierheim Lahr und die Tafel Lahr gespendet. Die symbolische Spendenübergabe fand am 04.11.2024 auf dem Areal der Ausbildungsstätte statt. Der Vorsitzende des Tierheims, Martin Spirgatis und die Leiterin der Tafel, Ingrid Schatz, freuten sich über die Spende und sprachen den organisierenden Polizeischülern, Kai Urban und Nina Leibelt, großes Lob aus. Schatz und Spirgatis betonten, dass die bereits erhaltenen Spendengelder zielgerichtet und mit Bedacht eingesetzt werden. Vielmehr ist es so, dass ohne solche Spendengelder insbesondere das Tierheim, welches als gemeinnütziger Verein betrieben wird, nicht mehr existent wäre. Allein die Tierarztkosten im letzten Jahr für die ca. 250 Tiere sind um das eineinhalbfache auf über 90.000 EUR gestiegen.

Da Schatz und Spirgatis in diesem Rahmen auch von ihrem nicht immer einfachen Alltag erzählten, erhielten die Polizeischüler einen Einblick in die gesellschaftlichen Entwicklungen und das breite Aufgabenspektrum der Spendenempfänger. Bei der Tafel, so berichtet Schatz, geht es nicht nur um die Versorgung der Bedürftigen mit erschwinglichen Lebensmitteln, sondern auch um Integration und Sozialisierung von Jugendlichen und das Zusammenbringen von Jung und Alt sowie verschiedener Peer Groups. Hieran haben auch pensionierte Polizisten, welche sich dort ehrenamtlich einbringen, ihren Anteil.

Stephan Weis und Andy Endsbiller als Vertretende der Polizeischule Lahr sprachen den beiden Organisationen ihre Anerkennung aus und stießen bereits die Durchführung eines weiteren Spendenlaufs im kommenden Jahr an.

So standen nach der tollen Begegnung, von der alle Anwesenden profitierten, die Angebote an die Polizeischule Lahr, die beiden Institutionen gerne besuchen zu können.

