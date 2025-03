POL-FR: Korrekturmeldung

Freiburg (ots) - Am frühen Mittwochnachmittag, 19.03.2025, gegen 15 Uhr wurde ein Discounter in der Grünestraße in Herbolzheim durch einen Unbekannten ausgeraubt. Nach derzeitigen Erkenntnissen soll sich der Unbekannte nach Betreten des Ladens zu einer Kasse begeben haben und dort die Angestellte mit einem Messer bedroht und die Herausgabe von Bargeld gefordert ...

mehr