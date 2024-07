Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

FW-ROW: Unbekannter Geruch bei Kreditinstitut

Sittensen (ots)

In dem Gebäude eines Kreditinstitutes in der Bahnhofstraße bemerkten Mitarbeiter am Dienstagabend gegen kurz nach 17 Uhr einen unbekannten Geruch im Gebäude. Umgehend wurde die Feuerwehr Sittensen zunächst mit der Meldung "Gasgeruch" alarmiert und ging bei Eintreffen mit einem Messgerät vor.

In einem Bereich schlug das Messgerät tatsächlich an und meldete eine erhöhte Kohlenmonoxid Konzentration. Umgehend wurde das Einsatzstichwort auf "Gefahrgut klein" erhöht werden. Dadurch rückten noch weitere Feuerwehrkräfte, unter anderem die Feuerwehr Lengenbostel und der Leiter des Gefahr- und Umweltschutzzuges des Landkreises Rotenburg (Wümme) an die Einsatzstelle an. Ein Rettungswagen kam ebenfalls vorsorglich an die Einsatzstelle. Dieser musste zwei Mitarbeiter sichten, hier war kein Transport notwendig.

Mit den Messgeräten des Gefahrgutzuges wurden nochmals Messungen unter Atemschutz durchgeführt. Hier konnte keine Feststellung gemacht werden. Im betroffenen Bereich sind die Sicherungen vorsorglich ausgeschaltet worden, mit dem Hinweis, den Bereich von einer Fachfirma überprüfen zu lassen. Das Gebäude war während der Maßnahmen komplett evakuiert.

Nach über zwei Stunde war der Einsatz für die Einsatzkräfte beendet. Ebenfalls im Einsatz waren Führungskräfte der Gemeindefeuerwehr.

Original-Content von: Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme), übermittelt durch news aktuell