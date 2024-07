FW-ROW: Schwerer Verkehrsunfall auf K139

Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Dienstagnachmittag gegen 15.40 Uhr auf der Kreisstraße 139 zwischen Ippensen und Ahrenswohlde, Ecke Wangersener Straße, im Kreuzungsbereich. Ein Ford Fiesta und ein Seat Cupra waren aus ungeklärter Ursache miteinander kollidiert. Der Seat landete anschließend auf einem nahe gelegenen Feld. Laut erster Meldung sollte eine Person eingeklemmt sein.

Da sich die Einsatzstelle direkt vor der Kreisgrenze zum Landkreis Stade befand, lief der Notruf in der dortigen Rettungsleitstelle auf. Diese entsenden umgehend Feuerwehren und Rettungsdienst aus beiden Landkreisen zur Einsatzstelle. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte war keine Person mehr im Fahrzeug eingeklemmt. Der Feuerwehr oblag es, die Batterien abzuklemmen und auslaufende Betriebsstoffe abzustreuen. Bei dem Seat handelte es sich um ein Elektro-Fahrzeug, hier wurden durch die Feuerwehren ein sogenannter Ladesimulationsstecker eingesetzt. Dieser simuliert den Ladevorgang und somit wird das Fahrzeug dann automatisch in den Parkmodus geschaltet. Die beiden verletzten Personen mussten vom Rettungsdienst behandelt werden und wurden in die Elbekliniken nach Buxtehude und Stade gebracht.

Nach über einer Stunde war der Einsatz für die Feuerwehren Wohnste, Ahrenswohlde, Klein Meckelsen, Ahlerstedt und Wangersen der Einsatz beendet. Ebenfalls im Einsatz war die Polizei sowie zwei Rettungswagen und ein Notarzt. Die Kreisstraße musste für die Rettungs- und Bergungsarbeiten voll gesperrt werden. Die Fahrbahn wurde später von einer Fachfirma gereinigt. Die Ermittlungen zur Unfallursache hat die Polizei aufgenommen.

