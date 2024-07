Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

FW-ROW: Feuer in Garage

Bild-Infos

Download

Ostereistedt (ots)

In der Nacht des frühen Dienstagmorgens um 1.37 Uhr wurden die Feuerwehren Ostereistedt, Badenstedt und das TLF Rhade sowie der ELW aus Selsingen zu einem Feuer 2 nach Ostereistedt in die Straße Am Hollenkamp alarmiert.

In der dortigen Garage und in dem angrenzenden Hauswirtschaftsraum war ein Feuer ausgebrochen. Ein Trupp unter Atemschutz ging zur Brandbekämpfung in die Garage vor, ein weiterer Trupp ging in den Hauswirtschaftsraum vor und konnte den Brandherd schnell ausfindig machen und mit jeweils einem C-Rohr ablöschen. Aufgrund das sich der Brandrauch durch das komplette Haus ausgeweitet hatte, wurde kurzerhand später die Feuerwehr Rockstedt mit dem Drucklüfter nachgefordert.

Bei Eintreffen der Feuerwehren hatten die Bewohner das Haus bereits verlassen, da eine Bewohnerin leichte Rauchgase eingeatmet hatte, wurde sie vorsorglich in ein Krankenhaus transportiert.

Nach gut eineinhalb Stunden war das Feuer abgelöscht und das Haus Rauchfrei gemacht, so konnten die eingesetzten Kräfte zu ihrem Stützpunkt zurückkehren.

Zu der Schadenshöhe und der Brandursache können seitens der Feuerwehr keine Angaben gemacht werden.

Mit im Einsatz war ein Rettungswagen sowie Kräfte der Gemeindeführung.

Original-Content von: Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme), übermittelt durch news aktuell