PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: POL-LM: +++Einbruch in Einfamilienhaus+++

Limburg (ots)

Einbruch in Einfamilienhaus

Bad Camberg, Sachsenring

Samstag, 24.05.25, 08:30 Uhr bis Samstag, 24.05.25, 18:45 Uhr

(jk) Am Samstag wurde in ein Einfamilienhaus in Bad Camberg eingebrochen Zwischen 08:30 Uhr und 18:45 Uhr gingen der oder die Täter auf das Grundstück des Geschädigten in Sachsenring. Ein Fenster wurde aufgehebelt. Im Objekt wurde das komplette Erdgeschoss durchsucht. Zum Stehlgut lagen zurzeit der Anzeigenerstattung keine Angaben vor. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter 06431 9140-0 entgegen.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell