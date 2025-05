LPI-SHL: Abbiegeunfall bei der Autobahnauffahrt

Suhl (ots) - Ein 33-jähriger Motorradfahrer wollte Dienstagmorgen von der Dr.-Theodor-Neubauer-Straße in Suhl nach rechts in die Würzburger Straße abbiegen. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor er die Kontrolle über seine Maschine, stürzte und rutschte mehrere Meter über die Fahrbahn bevor er von seinem Motorrad geschleudert wurde. Der Mann kam schwer verletzt mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. Am Krad entstand ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Rückfragen ...

