LPI-SHL: Über 0,5 Promille

Veilsdorf (ots) - Beamte der Einsatzunterstützung Suhl kontrollierten am späten Montagabend einen Autofahrer in Veilsdorf. Ein mit dem Mann durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf Cannabis, weshalb eine Blutentnahme im Klinikum folgte. Das Auto musste erstmal stehen bleiben und den Autofahrer erwartet jetzt eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Pressestelle Anne-Kathrin Seifert Telefon: 03681 32 ...

