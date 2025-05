Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zeugen nach Unfalflucht gesucht

Suhl (ots)

Am Dienstag, dem 29.04.2025 zwischen 11:45 Uhr bis 12:30 Uhr stieß ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beim Ein-/oder Ausparken seitlich gegen einen in der Werner-Seelenbinder-Straße in Suhl geparkten grauen VW. Ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern, setzte der Verursacher seine Fahrt pflichtwidrig fort. Zeugen, die Hinweise zu der Verkehrsunfallflucht geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0113556/2025 beim Inspektionsdienst Suhl zu melden.

