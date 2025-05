POL-LM: Geschlagen und Angespuckt +++ Vor Bar zusammengeschlagen +++ Mit Bierglas geschlagen +++ Autoscheibe eingeschlagen +++ Vollsperrung nach Fahrzeugbrand auf der BAB 3

PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

Limburg (ots)

Geschlagen und Angespuckt +++ Vor Bar zusammengeschlagen +++ Mit Bierglas geschlagen +++ Autoscheibe eingeschlagen +++ Vollsperrung nach Fahrzeugbrand auf der BAB 3

1. Geschlagen und Angespuckt,

Elbtal-Elbgrund, Mainzer Landstraße, 29.05.2025, 20:30 Uhr

(mv)Am Donnerstagabend wurde ein 17-jähriger Jugendlicher von einem bislang unbekannten Täter in Elbtal-Elbgrund mehrfach geschlagen und angespuckt. Der Geschädigte befand sich gegen 20:30 Uhr in der Mainzer Landstraße als er von dem Täter angegriffen wurde. Darüber hinaus spuckte der Angreifer dem 17-Jährigen mehrere Male in das Gesicht. Der unbekannte Täter kann als männlich, ca. 35 Jahre alt und etwa 160 cm groß beschrieben werden. Er habe dunkle Haare sowie einen dunklen Bart gehabt und soll zudem einen Jogginganzug getragen haben.

Hinweise zur Tat, dem Täter oder verdächtigen Beobachtungen nimmt die Limburger Polizei unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegen.

2. Vor Bar zusammengeschlagen,

Löhnberg-Niedershausen, Obershäuser Straße, 30.05.2025, 02:00 Uhr

(mv)In der Nacht zum Freitag griffen mehrere unbekannte Täter einen 29-jährigen Mann vor einer Gaststätte in Löhnberg an. Die Tätergruppe schlug den Geschädigten gegen 02:00 Uhr vor der Gaststätte in der Obershäuser Straße zu Boden und trat den am Boden Liegenden. Der 29-Jährige erlitt hierbei eine Gesichtsverletzung. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar und Teil der Ermittlungen.

Hinweise zur Tat, den Tätern oder verdächtigen Beobachtungen nimmt die Weilburger Polizei unter der Telefonnummer (06471) 9386-0 entgegen.

3. Mit Bierglas geschlagen,

Löhnberg-Niedershausen, Löhnberger Straße, 29.05.2025, 19:30 Uhr

(mv)Am Donnerstagabend gegen 19:30 wurde einem 23-jährigen Geschädigten in Löhnberg-Niedershausen ein Bierglas in das Gesicht geschlagen. Der Verletzte bewegte sich am 29.05.2025 über die Tanzfläche einer Vatertagsveranstaltung in der Löhnberger Straße, als ihm ein Bierglas ins Gesicht geschlagen wurde. Der Täter wird durch Zeugen als männlich, etwa 185 cm bis 190 cm groß und mit "westeuropäischem Phänotyp" beschrieben. Dieser soll hellbraune Haare gehabt und einen weißen Pullover getragen haben.

Die Ermittlungen zum genauen Ablauf der Tat und dem Angreifer dauern an. Daher werden weitere Zeuginnen und Zeugen der Tat gebeten, sich an die Polizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 zu wenden.

4. Autoscheibe eingeschlagen,

Hadamar, Auf dem Herzberg, 29.05.2025, 09:00 Uhr bis 10:00 Uhr

(mv)Am Donnerstagvormittag entwendeten unbekannte Täter einen Rucksack aus einem in Hadamar geparkten PKW. Die Diebe schlugen am Feiertag zwischen 09:00 Uhr und 10:00 Uhr die Scheibe eines am Friedhof in der Straße "Auf dem Herzenberg" in Hadamar geparkten Audis ein. Aus dem Fußraum entwendeten die Täter einen Rucksack und flohen unerkannt vom Tatort.

Hinweise zur Tat oder verdächtigen Beobachtungen nimmt die Limburger Polizei unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegen.

5. Vollsperrung nach Fahrzeugbrand auf der BAB 3, Gemarkung Werschau, Bundesautobahn 3 Richtung Köln, km 120,5, Mittwoch, 28.05.2025, 19:02 Uhr

(vF) Am Mittwochabend um 19:02 Uhr kam es auf der Bundesautobahn 3 Höhe Werschau zwischen den Anschlussstellen Bad Camberg und Limburg-Süd zu einem Fahrzeugbrand. Bei Autobahnkilometer 120,5 geriet ein niederländischer Iveco-Transporter aus bislang unbekannten Gründen auf dem Seitenstreifen in Brand. Da sich brennender Dieselkraftstoff über alle drei Fahrspuren ausbreitete, musste die Autobahn für die Dauer der Löscharbeiten von der Feuerwehr voll gesperrt werden. Der Iveco brannte vollständig aus. Der 60-jährige Fahrer aus den Niederlanden versuchte vergeblich, das Fahrzeug vor Eintreffen der Feuerwehr eigenständig zu löschen. Der 60-Jährige blieb dabei unverletzt. Durch die Vollsperrung kam es zu einem Rückstau von 15 km. Eine weiträumige Umleitungsempfehlung wurde für die Dauer der Lösch- und Reinigungsarbeiten veranlasst. Das ausgebrannte Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

