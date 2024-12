Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Fahrerin von Kleinkraftrad nach Unfall schwer verletzt

Viersen (ots)

Am Dienstag gegen 11 Uhr ereignete sich auf der Freiheitsstraße ein Unfall zwischen einer Kleinkraftradfahrerin und einem Autofahrer. An der Kreuzung zur Bahnhofsstraße standen zwei Arbeitsfahrzeuge der Stadt Viersen, die Reinigungsarbeiten durchführten. Ein 53-jähriger Autofahrer aus Mönchengladbach fuhr auf der Freiheitsstraße über die Kreuzung in Richtung Mönchengladbach. Plötzlich fuhr eine 56-jährige Kleinkraftradfahrerin aus Viersen zwischen den beiden Arbeitsfahrzeugen hervor und wollte links in die Bahnhofsstraße einbiegen. Der Mönchengladbacher konnte nicht rechtzeitig bremsen, und es kam zur Kollision, bei der die Frau schwer verletzt wurde. Die Polizei sucht nach Zeuginnen und Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben. Melden Sie sich bitte unter der Rufnummer: 02162/377-0. /jk (1090)

