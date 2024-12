Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Pedelec aus Kellerraum gestohlen - Die Polizei sucht nach Hinweisen

Brüggen (ots)

Zwischen Montag, den 09. Dezember, 12 Uhr und Dienstag, den 10. Dezember, 11:30 Uhr brach mindestens eine unbekannte Person in einen Kellerraum in der Klosterstraße in Brüggen ein. Gestohlen wurde ein Pedelec. Haben Sie in der genannten Zeit eine verdächtige Beobachtung gemacht? Dann melden Sie sich bitte bei der Polizei unter der Rufnummer: 02162/377-0. /jk (1089)

